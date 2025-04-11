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SpaceX стала главным поставщиком услуг по запускам для Пентагона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX стала ведущим поставщиком услуг по запускам космических аппаратов в интересах Минобороны США, сообщило издание Aviation Week.

SpaceX опередила главного поставщика и конкурента в этой сфере компанию United Launch Alliance (ULA - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

Космические силы США планируют провести в 2027 году 54 миссии в сфере национальной безопасности на сумму 13,7 млрд долларов, отмечает издание.

Компания SpaceX должна будет выполнить 28 запусков, или около 60% от всех запланированных в рамках контракта на 5,9 млрд долларов.

ULA получила 5,3 млрд долларов на реализацию примерно 19 миссий, что составляет около 40% от всех запусков.

Компания Blue Origin как новейший и третий поставщик получила почти 2,4 млрд долларов для осуществления семи миссий с помощью тяжелой ракеты-носителя New Glenn компании.


США SpaceX Пентагон
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