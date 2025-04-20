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Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных аппаратов США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную группу американских разведывательных спутников, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:29 во времени Тихоокеанского побережья США (в 15:29 по Москве). Примерно через полтора часа спутники вышли на орбиту.

В рамках миссии NROL-145 на орбиту выведена десятая с прошлого года партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении аппаратов и их количестве строго засекречены.

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Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

США SpaceX Falcon 9 NRO
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