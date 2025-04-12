Иудеи отметят Песах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иудейский праздник Песах, установленный в память об исходе евреев из Египта, начнется в этом году на исходе субботы и продлится восемь дней - до ночи 20 апреля.

В пасхальный вечер все блюда праздничного ужина отличает простота, которая должна напоминать о горечи египетского рабства: например, смесь из орехов, яблок, вина и фиников напоминает о глине, из которой древние евреи, будучи рабами, лепили кирпичи.

На праздничный стол непременно ставятся тарелки соленой воды - символ слез древнееврейских женщин, у которых по приказу фараона отнимали первенцев, поскольку, согласно предсказанию, в одной из еврейских семей должен был родиться человек, который освободит людей от рабства. Главный атрибут пасхального стола - маца, "хлеб бедности".

В этот вечер каждый участник трапезы должен есть мацу, рассказывать о выходе из Египта, выпить четыре бокала вина и съесть горькую зелень.