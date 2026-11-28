Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На подлете к Москве сбито 46 дронов с начала суток. Всего с вечера пятницы в сторону столицы летело 460 БПЛА.

- КСИР заявил, что два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Оба судна шли с отключенными системами идентификации, пытаясь пересечь пролив незамеченными.

- В CENTCOM сообщили об ударе по судну в Оманском заливе, пытавшемуся нарушить блокаду Ирана. Американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы.

- Несколько влиятельных членов администрации Трампа поселились в охраняемых военными комплексах. Среди них госсекретарь и глава Пентагона.

- Очередной случай оспы обезьян расследуется в Петербурге. Пациент - турист, вернувшийся из поездки.

- У православных христиан начинается Филиппов пост. Он призван подготовить верующих к Рождеству.