В Финляндии начались региональные и муниципальные выборы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье начались региональные и муниципальные выборы, избирательные участки открылись в 9:00 и закроются в 20:00, предварительные итоги голосования будут объявлены к полуночи.

Региональные и муниципальные выборы представляют собой два различных голосования, которые проходят одновременно на одних и тех же избирательных участках. Начиная с этого года, они будут проходить раз в четыре года.

Региональные выборы сосредоточены на улучшении и обеспечении социальных и медицинских услуг, тогда как на муниципальных решаются вопросы инфраструктуры и управления.

В Хельсинки и на Аландских островах региональные выборы не проводятся, так как муниципальные власти столицы и правительство островов отвечают за организацию услуг самостоятельно.

По данным финского министерства юстиции, в ходе предварительного голосования в региональных выборах приняли участие 27,2% избирателей, в местных выборах - 28,4%.

На региональные и муниципальные выборы выдвинуто около 30 тыс. кандидатов от 16 политических партий.

Принять участие в голосовании в Финляндии могут граждане страны, а также проживающие в ней постоянно граждане государств ЕС, Исландии и Норвегии и граждане третьих стран, которые проживали в Финляндии не менее двух лет. Так, в этом году в стране насчитывается более 260 тыс. иностранцев, которым разрешено голосовать на муниципальных и региональных выборах, и их доля по сравнению с предыдущими выборами 2021 года увеличилась с 4,7% до 5,7%.

Многие партии выдвинули кандидатами в депутаты русскоговорящих жителей. Больше всего говорящих на русском языке выдвинула оппозиционная Социал-демократическая партия: 13 кандидатов, которые баллотируются в разных регионах страны.

Эта партия согласно проведенному в канун выборов опросу общественного мнения лидирует совместно с правящей Коалиционной партией.