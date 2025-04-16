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Температура рухнет больше чем на 20 градусов на юге западной Сибири

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры после очень теплой погоды прогнозируется в регионах юга западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода после супержаркой погоды на юге западной Сибири. Там еще позавчера, на Алтае, температура была плюс 29 - плюс 31 градус. Постепенное перемещение антициклона приведет к тому, что воздух будет поступать в эти регионы с севера. И уже к концу недели заморозки, дневные температуры всего плюс 6 - плюс 8 градусов. То есть температура рухнет на 20-25 градусов", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что максимум температуры для 14 апреля был перекрыт в Красноярске, где воздух прогрелся до плюс 23,3 градуса, в Абакане температура поднялась до плюс 28,9, в Кызыле - плюс 27,4, в Иркутске до плюс 26,8, в Чите - до плюс 23 градусов, в Улан-Уде - до плюс 25,6 градуса.

"Из всех этих регионов жаркая погода сохранится в Забайкалье", - добавил Вильфанд.

В Красноярске к концу недели температура после рекордных отметок опустится ночью до минус 10, а днем - до нуля - плюс 2 градусов. "То есть температура тоже рухнет на 20 градусов", - отметил Вильфанд.

Из-за сохраняющихся высоких температур в Забайкалье в ближайшие дни там будет четвертый, высокий уровень пожарной опасности в течение всей недели.

Необычная погодная ситуация, как уточнил Вильфанд, сложится в Иркутской области, где на севере прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также ветер 23 метра в секунду, а на юге - гроза и пыльная буря.

Забайкалье Гидрометцентр Иркутск Красноярск Роман Вильфанд
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