Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Теплая и солнечная погода в Москве на следующей неделе будет способствовать тому, что снег в столице растает к 15-16 апреля, в Подмосковье снег сойдет к концу недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег в Москве при такой теплой погоде, конечно же, сойдет в середине недели, числа 15-16. Но это именно в Москве. А по области, где высота снега выше 15 см, особенно на северо-западе, там к концу недели, пасхальным дням сойдет снег", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что максимальное количество снега выпало на севере и западе Московской области, а именно в Волоколамске, Клину и Дмитрове, где "уже на лыжах катались".

Вильфанд отметил, что в этом году сложилась "редчайшая ситуация", когда максимальная высота снега была не в конце зимы и в начале марта, а в апреле.