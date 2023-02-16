Суд напомнил о трех уголовных делах экс-президента Киргизии Атамбаева

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Освобожденный недавно из колонии бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев остается обвиняемым по трем уголовным делам, напомнил Первомайский суд Бишкека.

В производстве Первомайского суда находилось два уголовных дела Атамбаева.

"Первое уголовное дело - по кой-ташским событиям 2019 года, второе - по июньским событиям 2010 года, третье - дело по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева поступило на новое рассмотрение", - пояснили в суде.

В суде добавили, что по уголовному делу по кой-ташским событиям 2019 года у Атамбаева установленный Уголовно-процессуальным кодексом Киргизии годичный срок нахождения под стражей истек. На данный момент уголовное дело находится на стадии допроса потерпевших и свидетелей. По двум другим уголовным делам в отношении Атамбаева мера пресечения не избиралась, так как он фактически отбывал наказание по приговору суда по уголовному делу по факту незаконного освобождения Батукаева.

14 февраля Верховный суд Киргизии сообщил, что дело Атамбаева, по которому он был осужден к 11 годам тюремного срока, было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Первомайский суд разрешил ему выехать из страны для лечения. 14 же февраля Атамбаев был освобожден из колонии, а 15 февраля утром он вылетел в Испанию.

Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 год. Летом 2019 года он был лишен неприкосновенности, а после штурма его дома в августе 2019 года он был задержан и помещен под стражу.