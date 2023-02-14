Атамбаев покинет Киргизию для лечения, но пообещал вернуться

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого 14 февраля освободили из колонии, сообщил, что срочно уедет из страны на лечение, но затем вернется.

"Надо срочно улетать на лечение, но я, как всегда, вернусь. Есть приглашение от Социнтерна пройти лечение, они многое сделали для меня, приезжали в колонию. Я просто обязан пролечиться в Испании", - заявил Атамбаев по выходе из колонии.

"Все уголовные дела против меня надуманы, сшиты белыми нитками", - добавил он.

Ранее стало известно, что Верховный суд Киргизии по вновь открывшимся обстоятельствам направил на пересмотр дело, по которому Атамбаев был приговорен 11 годам тюремного срока. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 годы. В июне 2019 года его лишили неприкосновенности. В его отношении было возбуждено несколько уголовных дел.