Экс-президент Киргизии Атамбаев выразил готовность предстать перед судом в Гааге

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что готов предстать перед международным судом по предъявленным ему обвинениям.

"Президент Садыр Жапаров заявил, будто временное правительство боится открытого суда по делу Бакиева. Обвинил меня также во многих других преступлениях, от коррупции до убийства. Поэтому предлагаю властям конкретный шаг: ратифицируйте Римский статут и поручите Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес: от политических до уголовных", - написал он на своей странице в соцсети.

Бывший глава республики предложил властям отпустить всех участников кой-ташских событий, так как считает, что это дело сфабриковано.

"Обращаюсь к руководству страны: не опускайтесь так низко, мелко, - освободите всех незаконно удерживаемых в тюрьмах и под пробацией невинных людей, фактически ваших заложников по кой-ташскому делу и другим сфабрикованным уголовным делам. Эти люди заплатили свободой лишь за то, что отстаивали свои права и мечтали о справедливом Кыргызстане. Их дальнейшее заключение - это позор для государства и для руководства страны. Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой", - заявил Атамбаев.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы и взяты под стражу в зале суда.

События в селе Кой-Таш

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.