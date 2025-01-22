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Число подписчиков Netflix в IV квартале выросло на рекордные 18,9 млн

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, в четвертом квартале 2024 года увеличил количество платных подписчиков на 18,91 млн относительно предыдущих трех месяцев.

Это рекордный квартальный прирост в истории компании. При этом показатель практически вдвое превысил прогноз аналитиков, подготовленный FactSet.

Как сообщается в письме компании акционерам, на конец декабря у Netflix насчитывалось 301,63 млн клиентов. За год их число выросло на 41,35 млн.

Чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,869 млрд, или $4,27 в расчете на акцию, по сравнению с $938 млн, или $2,11 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка поднялась до $10,247 млрд с $8,833 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз предполагал прибыль на уровне $4,21 на акцию при выручке в $10,1 млрд, а также повышение числа подписчиков на 9,8 млн.

Котировки Netflix на дополнительных торгах во вторник подскочили на 14,4% после опубликования отчетности.

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