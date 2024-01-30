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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Соучредитель Netflix передал 2 млн акций компании на благотворительность

Стоимость этих бумаг оценивается более чем в $1,1 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Один из основателей и исполнительный председатель совета директоров Netflix Inc. Рид Хастингс передал 2 млн акций компании благотворительному фонду Silicon Valley Community Foundation, пишут американские СМИ.

В документе, поданном Хастингсом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится, что 24 января он передал в дар неназванному лицу 2 млн акций, что составляет около 40% его пакета.

По словам источников, получателем бумаг, стоимость которых оценивается более чем в $1,1 млрд по текущей цене, стал Silicon Valley Community Foundation.

Котировки акций Netflix, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, снижаются на 1,5% в начале торгов во вторник. За последние двенадцать месяцев капитализация компании выросла более чем на 60% (до $250 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 35%.

Netflix
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