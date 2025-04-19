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Китай вывел на орбиту группу экспериментальных спутников

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" ("Великий поход-6А") в субботу успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 06:51 по пекинскому времени (в 01:51 по Москве). Космические аппараты успешно вышли на заданную орбиту.

По данным CASC, спутники предназначены для изучения околоземной космической среды и проведения испытаний соответствующих технологий.

Китай CASC Чанчжэн
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