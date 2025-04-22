Космический корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Выведенный накануне на орбиту многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

После 28-часового автономного полета он в автоматическом режиме пристыковался к стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в 08:40 по времени Восточного побережья США (15:40 по Москве). Корабль доставил на станцию более трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-32 был осуществлен в понедельник в 04:15 по времени Восточного побережья США (11:15 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 12-й полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза. Он также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по ноябрь 2024 года компания SpaceX осуществила 31 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В мае Cargo Dragon должен покинуть станцию. Он совершит приводнение в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.