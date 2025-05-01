Астронавты NASA совершат выход в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс в четверг выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения наружных монтажных работ, сообщает NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум будет осуществлен из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве). Он продлится около шести с половиной часов.

Астронавтам предстоит переместить антенну связи космической станции и установить монтажные кронштейны для дополнительной пары мощных солнечных батарей IROSA, которые будут доставлены на станцию в конце года грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Самая первая пара солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. Вторая и третья пары были установлены в 2022-2023 годах.

Все восемь новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 киловатт.

В NASA отметили, что восемь старых солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, но постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.