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Китайский пилотируемый корабль в четверг стартует к национальной орбитальной станции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Китай в четверг запустит пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами к национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

В состав экипажа, который был объявлен в среду, входят Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они будут работать в орбитальной лаборатории до октября.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

На борту китайской орбитальной станции в настоящее время работают тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории на космическом корабле "Шэньчжоу-19" 30 октября прошлого года. В рамках текущей миссии они должны работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия "Шэньчжоу-20" станет девятой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун".

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите высотой около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10 лет.

Китай CMSA
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