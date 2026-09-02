Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальная ассамблея Венесуэлы большинством голосов поддержала проект нефтяного соглашения между Вашингтоном и Каракасом по использованию 17 месторождений в республике.

"Проект соглашения в поддержку двустороннего энергетического соглашения между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединенными Штатами Америки утвержден квалифицированным большинством голосов", - говорится в сообщении ассамблеи в соцсети X.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнил, что благодаря этой сделке Соединенные Штаты получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уточняла, что соглашение с США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет. Однако и сторонники жесткой линии в Венесуэле и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракаса и Вашингтона.

Американские СМИ уточняли, что согласно замыслу, США станут инвестором в частную компанию North American Blue Energy Partners (NABEP) венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура, имеющего связи с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Данная компания будет иметь право разрабатывать 17 месторождений, объемом 65 млрд баррелей нефти - одну пятую часть нефтяных резервов Венесуэлы.