Поиск

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальная ассамблея Венесуэлы большинством голосов поддержала проект нефтяного соглашения между Вашингтоном и Каракасом по использованию 17 месторождений в республике.

В миреТрамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с ВенесуэлойТрамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с ВенесуэлойЧитать подробнее

"Проект соглашения в поддержку двустороннего энергетического соглашения между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединенными Штатами Америки утвержден квалифицированным большинством голосов", - говорится в сообщении ассамблеи в соцсети X.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнил, что благодаря этой сделке Соединенные Штаты получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уточняла, что соглашение с США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет. Однако и сторонники жесткой линии в Венесуэле и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракаса и Вашингтона.

Американские СМИ уточняли, что согласно замыслу, США станут инвестором в частную компанию North American Blue Energy Partners (NABEP) венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура, имеющего связи с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Данная компания будет иметь право разрабатывать 17 месторождений, объемом 65 млрд баррелей нефти - одну пятую часть нефтяных резервов Венесуэлы.

Дональд Трамп Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

 Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет

Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

 Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

ШОС: 25 лет успеха

 ШОС: 25 лет успеха

Иран атаковал базы США в Иордании

Иранские военные приступили к ударам по базам США на Ближнем Востоке

Трамп назвал радары целью ударов США по Ирану

Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану

 Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3630 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11505 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов