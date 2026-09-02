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Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы "успешно завершили" серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи", - говорится в сообщении командования.

При этом указывается, что "удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих".

В настоящее время более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке и остаются бдительными, боеспособными и готовыми продолжать выполнение операций, предписанных главнокомандующим, подчеркнули в CENTCOM.

КСИР США
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