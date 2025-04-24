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ВВП Южной Кореи в I квартале снизился вопреки прогнозам аналитиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи.

В годовом выражении экономика страны снизилась на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1% и второго – на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в Южной Корее в январе-марте уменьшились на 0,1% в поквартальном сравнении, в основном, из-за сокращения трат на медицинские услуги, развлечения, культуру и отдых.

Государственные расходы также сократились на 0,1%.

Инвестиции в средства производства упали на 2,1%, в строительство – на 3,2%.

Объем экспорта снизился на 1,1%, в том числе из-за сокращения поставок химической продукции. Импорт уменьшился на 2% из-за снижения спроса на энергоресурсы, такие как нефть и природный газ.

В четвертом квартале 2024 года ВВП Южной Кореи вырос на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,2% по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года.

Южная Корея
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