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Оценка спада ВВП Южной Кореи в I квартале подтверждена на уровне 0,2%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи.

В годовом выражении экономика страны не изменилась.

Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году..

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в Южной Корее в январе-марте уменьшились на 0,1% в поквартальном сравнении на фоне сокращения трат на спорт, культуру и отдых.

Государственные расходы не изменились по сравнению с октябрем-декабрем.

Инвестиции в средства производства снизились на 0,4%, в строительство - на 3,1%.

Объем экспорта снизился на 0,6%, в том числе из-за сокращения поставок химической продукции. Импорт уменьшился на 1,1% из-за снижения спроса на энергоресурсы, такие как нефть и природный газ.

В четвертом квартале 2024 года ВВП Южной Кореи вырос на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,2% по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года.

Южная Корея Банк Кореи
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