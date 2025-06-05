Оценка спада ВВП Южной Кореи в I квартале подтверждена на уровне 0,2%
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи.
В годовом выражении экономика страны не изменилась.
Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году..
Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок, сообщает Trading Economics.
Потребительские расходы в Южной Корее в январе-марте уменьшились на 0,1% в поквартальном сравнении на фоне сокращения трат на спорт, культуру и отдых.
Государственные расходы не изменились по сравнению с октябрем-декабрем.
Инвестиции в средства производства снизились на 0,4%, в строительство - на 3,1%.
Объем экспорта снизился на 0,6%, в том числе из-за сокращения поставок химической продукции. Импорт уменьшился на 1,1% из-за снижения спроса на энергоресурсы, такие как нефть и природный газ.
В четвертом квартале 2024 года ВВП Южной Кореи вырос на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,2% по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года.