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Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило закон о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавской конвенции).

"В текущей ситуации в сфере безопасности Силам обороны необходима дополнительная гибкость и свобода в выборе систем вооружения и решений, учитывающих характер угрозы для нас и поведение потенциального противника", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что параллельно с Эстонией процедура выхода из Оттавской конвенции также инициирована в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.

Ранее в четверг в официальном вестнике государственной информации Латвии был опубликован подписанный президентом закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Латвия Эстония
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