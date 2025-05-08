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Литва вышла из Конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сейм Литвы денонсировал Конвенцию о противопехотных минах (Оттавская конвенция), сообщила в четверг пресс-служба парламента республики.

"Сейм постановил денонсировать Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятую 18 сентября 1997 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за такое решение проголосовали 107 членов литовского парламента, воздержались три парламентария.

"Как отмечают инициаторы инициативы, денонсация конвенции является целесообразной, поскольку ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась", - говорится в сообщении.

"Все государства, граничащие с территорией России, ратифицировали эту конвенцию или готовятся ее ратифицировать", - подчеркнул в ходе заседания Сейма председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, которого цитирует парламентская пресс-служба.

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Конвенция предусматривает, что выход из нее вступит в силу через шесть месяцев с даты подачи Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций решения о выходе.

Литва является участницей Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении с 2003 года.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции. Также о решении денонсировать этот документ сообщали Польша, Эстония и Финляндия.

Литва
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