Китайская BYD удвоила чистую прибыль в I квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), в первом квартале удвоила чистую прибыль и увеличила выручку более чем на треть, при этом ее прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 9,15 млрд юаней ($1,26 млрд) по сравнению с 4,57 млрд юаней в том же квартале прошлого года.

Квартальная выручка BYD в отчетном периоде увеличилась на 36,4% до 170,36 млрд.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали чистую прибыль на уровне 7,72 млрд юаней при выручке в 189,64 млрд юаней.

В минувшем квартале китайский автопроизводитель продал около 1 млн NEV, что почти на 60% превысило показатель за сопоставимый период 2024 года.

Компания также сообщила о росте затрат на НИОКР на 34% до 14,22 млрд юаней.

Акции BYD подорожали на 1,3% по итогам торгов в Шэньчжэне в пятницу. Стоимость бумаг компании, торгующихся в Гонконге, выросла на 1,7%.