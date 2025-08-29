Китайская BYD в I полугодии увеличила выручку на 23,3%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компания BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастила чистую прибыль и выручку в первом полугодии на фоне увеличения поставок электромобилей.

Чистая прибыль компании в январе-июне повысилась на 13,8% в годовом выражении и составила 15,5 млрд юаней ($2,17 млрд).

Выручка BYD в первом полугодии выросла на 23,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 371,3 млрд юаней.

В январе-июне BYD продала около 2,15 млн автомобилей на новых источниках энергии - на треть больше, чем годом ранее. За год компания планирует реализовать 5,5 млн машин.