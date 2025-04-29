К проекту РФ и Китая по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - К России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран, а том числе из БРИКС, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

По его словам, Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Венеры (отечественную технологию посадки на которую пока не повторил никто в мире), Луны и Марса. Технологические достижения России в области изучения дальнего космоса могут стать базой для международных программ БРИКС, подчеркнул Баканов.

Он напомнил, что космические аппараты Китая, Индии и ОАЭ достигли Марса, также у этих стран есть опыт освоения Луны. Глава "Роскосмоса" выразил надежду, что количество таких программ будет расти, а их совместная реализация станет в разы эффективнее с научной точки зрения и оптимальнее для национальных бюджетов.

Кроме того, он призвал к сотрудничеству в области подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях и развитию совместных студенческих программ. Сейчас, по словам Баканова, более 85 тысяч студентов из стран БРИКС, более половины из которых - из Китая и Индии, проходят обучение в российских университетах.