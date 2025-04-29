РФ планирует запустить к Луне ряд космических аппаратов, в том числе посадочные

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия намерена запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты "Луна-26" и "Луна-29", а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: "Луна-27" №1 и №2, "Луна-28", "Луна-30", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Кроме того, по его словам, в рамках совместного с Китаем проекта по созданию Международной лунной станции, к которому уже присоединились 13 иностранных партнеров, планируется размещение на поверхности Луны электростанции.

Луна, как отметил Баканов, должна стать вторым форпостом человечества в космосе.

Её покорение он назвал одним из самых больших вызовов человечеству со времен полета Юрия Гагарина. Эта амбициозная задача требует огромных кадровых, финансовых и административных ресурсов, подчеркнул глава "Роскосмоса".

Для решения этой задачи он предложил объединить усилия стран БРИКС, чтобы приблизиться к реальному освоению Луны.