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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи объявил об отставке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су в четверг подал в отставку, сообщает Yonhap.

"Учитывая ту ответственность, которая лежит на мне в этот сложный момент, я долго и взвешенно оценивал ситуацию и пришел к выводу, что это правильное и неизбежное решение, что это единственный выбор, и я его должен принять. Я решил оставить пост для того, чтобы сделать то, что я могу, то, что я должен, для того, чтобы мы вышли из кризиса, в котором мы сейчас находимся", - приводит агентство его слова из обращения к народу.

В то же время, по данным корейских СМИ, решение уйти в отставку Хан Док Су принял в связи с намерением участвовать в президентских выборах, намеченных на 3 июня. Не исключено, что он объявит об этом уже в пятницу.

После отставки исполняющего обязанности президента должность главы государства в соответствии с законами Южной Кореи переходит вице-премьеру по экономическим вопросам, министру финансов Чхве Сан Моку.

Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента после того, как парламентарии объявили импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

Южная Корея Хан Док Су
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