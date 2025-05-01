Исполняющий обязанности президента Южной Кореи объявил об отставке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су в четверг подал в отставку, сообщает Yonhap.

"Учитывая ту ответственность, которая лежит на мне в этот сложный момент, я долго и взвешенно оценивал ситуацию и пришел к выводу, что это правильное и неизбежное решение, что это единственный выбор, и я его должен принять. Я решил оставить пост для того, чтобы сделать то, что я могу, то, что я должен, для того, чтобы мы вышли из кризиса, в котором мы сейчас находимся", - приводит агентство его слова из обращения к народу.

В то же время, по данным корейских СМИ, решение уйти в отставку Хан Док Су принял в связи с намерением участвовать в президентских выборах, намеченных на 3 июня. Не исключено, что он объявит об этом уже в пятницу.

После отставки исполняющего обязанности президента должность главы государства в соответствии с законами Южной Кореи переходит вице-премьеру по экономическим вопросам, министру финансов Чхве Сан Моку.

Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента после того, как парламентарии объявили импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.