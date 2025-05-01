Министр финансов Южной Кореи, который должен был стать и. о. президента, ушел в отставку

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Южной Кореи, вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок ушел в отставку, сообщает в четверг агентство Yonhap.

Чхве Сан Мок должен был стать и. о. президента в связи с тем, что ранее в четверг об отставке объявил Хан Док Су. По данным СМИ, решение связано с его планами участия в президентских выборах 3 июня.

Об отставке Чхве Сан Мока стало известно незадолго до того, как парламент намеревался рассмотреть вопрос об импичменте. Процесс был приостановлен.

Ранее Чхве Сан Мок уже исполнял обязанности президента после отстранения в декабре 2024 года сначала главы государства Юн Сок Ёля, а затем и и. о. - Хан Док Су. В марте 2025 года Конституционный суд отклонил импичмент Хан Док Су, и он вернулся к работе.

Период политической нестабильности начался в Южной Корее в декабре 2024 года, когда Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения.