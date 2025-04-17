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Судья в США признала Google незаконным монополистом в сфере онлайн-рекламы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., создала незаконную монополию, позволившую ей контролировать отдельные сегменты рынка онлайн-рекламы, постановила американский федеральный судья Леони Бринкема.

По ее словам, монополия Google на рынках рекламных бирж и серверов нарушает так называемый антимонопольный закон Шермана и наносит ущерб рекламодателям и потребителям.

Кроме того, компания была причастна к незаконной "привязке" продуктов, т.е. предоставляла доступ к одному продукту на условии оплаты другого, говорится в решении судьи.

Это решение может привести к тому, что министерство юстиции страны будет добиваться принудительной продажи ряда рекламных активов Google, отмечает The Wall Street Journal.

В компании заявляют, что ведут честную конкуренцию, а аргументы Минюста основаны на устаревших представлениях о рынке цифровой рекламы.

В августе минувшего года другой американский судья, Амит Мехта, признал незаконной монополией поисковую систему Google.

Ожидается, что компания будет обжаловать решения обоих судей. Этот процесс может занять годы, пишет WSJ.

В ближайшие месяцы Бринкема и Мехта также заслушают точки зрения о мерах исправления ситуации с деятельностью Google.

Минюст ранее заявлял, что конкуренцию в рекламной сфере можно восстановить за счет принуждения Google к продаже некоторых частей бизнеса в сфере рекламных технологий, а в случае с поисковой монополией предложил продажу браузера Chrome.

Бизнес в сфере рекламных технологий в прошлом году принес компании выручку в размере $31 млрд - около десятой доли общего показателя.

Акции Alphabet дешевеют на 1,1% на торгах в четверг.

Alphabet Google США
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