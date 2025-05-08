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Багдад пригласил Баку к участию в проектах добычи нефти в Ираке

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ирак намерен наладить партнерство с Азербайджаном для реализации совместных проектов в нефтяной отрасли, говорится в сообщении пресс-службы премьера Ирака по итогам встречи Мухаммеда Аль-Судани с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"На встрече обсуждались пути укрепления конструктивного сотрудничества между Ираком и Азербайджаном в различных сферах, особенно в энергетическом секторе. Премьер-министр Аль-Судани подтвердил приверженность Ирака укреплению и развитию двусторонних отношений с Азербайджаном и высоко оценил поддержку Баку в вопросах безопасности и стабильности своей страны", - отмечается в сообщении.

Аль-Судани также подчеркнул важность активизации ряда совместных инициатив, направленных на укрепление связей и реализацию взаимных интересов двух дружественных государств.

"Премьер-министр отметил стремление иракского правительства к установлению партнерства с Азербайджаном для реализации проектов в нефтяной сфере. Он рассказал об инвестиционных возможностях Ирака в энергетике, положительно оценил профессионализм SOCAR и пригласил компанию к участию в нефтедобывающих проектах в Ираке", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Аль-Судани проинформировал о предпринимаемых Ираком шагах по развитию газодобывающей отрасли и привлечению ведущих международных компаний к инвестициям в этот сектор.

В свою очередь министр Байрамов передал главе иракского правительства приветствия президента Азербайджана и пригласил его с официальным визитом в Баку для углубления двустороннего сотрудничества. Он также подтвердил заинтересованность Азербайджана в дальнейшем расширении отношений с Ираком во всех сферах.

В переговорах, прошедших в среду в Багдаде, с азербайджанской стороны также принимал участие вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR), имя которого не уточняется.

Ирак Азербайджан Мухаммед Аль-Судани Джейхун Байрамов SOCAR ГНКАР
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