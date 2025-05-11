Экстренные службы взяли под контроль пожары в Порт-Судане после атак дронов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суданские экстренные службы смогли сдержать пожары на главном топливном складе в Порт-Судане и на других важнейших объектах, вспыхнувшие после налета беспилотников в минувший понедельник, сообщает телеканал Al Arabiya.

Руководитель сил гражданской обороны Осман Атта отметил, что пожары удалось взять под контроль благодаря тщательно выполненному плану действий и интенсивной работе пожарных, использовавших пеноматериалы при тушении огня.

Боевые действия между военными и Силами быстро реагирования (СБР), начавшиеся в апреле 2023 года, ранее обходили стороной Порт-Судан, контролируемый военными. Однако неделю назад начались атаки беспилотников на него. От удара 5 мая вспыхнул пожар, который распространился на хранилища с топливом. Повреждения получили единственный работающий в стране международный аэропорт и главная городская электростанция.

Порт-Судан является главным пунктом для ввоза гуманитарной помощи в Судан.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома.

Изначальной причиной кризиса стал вопрос об условиях интеграции СБР в структуру армии.

В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу - Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.