Поиск

Экстренные службы взяли под контроль пожары в Порт-Судане после атак дронов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суданские экстренные службы смогли сдержать пожары на главном топливном складе в Порт-Судане и на других важнейших объектах, вспыхнувшие после налета беспилотников в минувший понедельник, сообщает телеканал Al Arabiya.

Руководитель сил гражданской обороны Осман Атта отметил, что пожары удалось взять под контроль благодаря тщательно выполненному плану действий и интенсивной работе пожарных, использовавших пеноматериалы при тушении огня.

Боевые действия между военными и Силами быстро реагирования (СБР), начавшиеся в апреле 2023 года, ранее обходили стороной Порт-Судан, контролируемый военными. Однако неделю назад начались атаки беспилотников на него. От удара 5 мая вспыхнул пожар, который распространился на хранилища с топливом. Повреждения получили единственный работающий в стране международный аэропорт и главная городская электростанция.

В мире"Силы быстрого реагирования" Судана объявили о формировании "правительства мира и единства"Читать подробнее

Порт-Судан является главным пунктом для ввоза гуманитарной помощи в Судан.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома.

Изначальной причиной кризиса стал вопрос об условиях интеграции СБР в структуру армии.

В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу - Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

Судан Порт-Судан СБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 мая

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

МИД Пакистана заявил о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Путин подчеркнул, что переговоры не должны стать прологом к довооружению Украины

Российский президент планирует разговор с Эрдоганом

Путин заверил, что Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году

Президент РФ не исключил продления прекращения огня на Украине

Путин выразил надежду, что рано или поздно начнется восстановление отношений с Европой

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });