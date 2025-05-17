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США разрабатывают спутники, способные отличать ядерные боеголовки МБР от ложных целей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пентагон работает над созданием группировки спутников системы предупреждения о ракетном нападении, которые способны отличать реальные ядерные боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от их ложных целей, сообщил глава Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз.

Эти космические аппараты должны стать составной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол", с инициативой создания которой выступил президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем над созданием прототипов космических аппаратов, в частности, дискриминационного космического датчика (DSS), чтобы в будущем улучшить защиту от баллистических ракет", - приводятся слова Коллинза в сообщении на сайте Сената США.

В США существует космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения (SBIRS), но она не может гарантированно отличать боеголовки от ложных целей. Новая система DSS направлена на то, чтобы вычленять реальные боеголовки для их перехвата.

Запуск первых таких спутников планируется в 2029 году.

США Пентагон спутники МБР
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