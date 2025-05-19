Президенты РФ и США упомянули новый обмен заключёнными по формуле "9 на 9"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник упомянули новый обмен заключёнными по формуле девять на девять человек, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Были упомянуты обмены заключёнными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция", - сказал Ушаков.

По его словам, несколько подобных акций были совершены в течение недавних месяцев.

"Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной обмен - девять на девять человек", - сказал Ушаков.



