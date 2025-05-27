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Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - 47 человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в центре британского города Ливерпуль в понедельник, сообщают местные СМИ.

В общей сложности 27 человек были доставлены в больницу после инцидента. Двое получили серьезные травмы, один из них ребенок.

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На пресс-конференции помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

"Что я могу вам сказать, так это то, что мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не ищем никого, кто был бы причастен к нему еще", - отметила она.

Симс добавила, что 53-летний британец, который, предположительно, находился за рулем автомобиля остается под стражей.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль на полной скорости таранит толпу фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", которые праздновали победу команды в Премьер-лиге.

Ливерпуль
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