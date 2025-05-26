Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Водитель на легковом автомобиле в понедельник совершил наезд на пешеходов в центре британского города Ливерпуль, сообщает Sky News.

"Мы получили сообщение о том, что автомобиль въехал в скопление пешеходов в центре Ливерпуля. В настоящее время мы разбираемся в ситуации", - приводит телеканал сообщение местной полиции.

Место происшествия оцеплено, водитель задержан. Несколько человек пострадали, о точном числе пока не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль на полной скорости таранит толпу фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", которые праздновали победу команды в Премьер-лиге.