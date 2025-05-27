Что случилось этой ночью: вторник, 27 мая

Телефонный разговор Путина и Лукашенко, наезд автомобиля на пешеходов в Ливерпуле, возможные санкции в отношении РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие меры.

- 47 человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в центре Ливерпуля. 27 пострадавших были доставлены в больницу. Двое из них получили серьезные травмы, в том числе ребенок.

- Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили двустороннюю и международную повестки. Путин поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации обмена пленными с Украиной.

- Пхеньян заявил, что американская система ПРО "Золотой купол" нацелена на подготовку войны в космосе. Инициатива предназначена для нападения, а не для защиты, считают в КНДР.

- Главу управления капстроительства Бурятии задержали по делу о превышении должностных полномочий при реконструкции театра кукол "Ульгэр" в Улан-Удэ в рамках нацпроекта "Культура".

- Дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над регионами РФ. Большинство из них – 56 – сбиты над Белгородской областью.