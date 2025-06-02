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Великобритания рассчитывает заменить свой подводный флот 12 новыми субмаринами

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - С конца 2030 годов подводный флот королевских ВМС Великобритании будет обновляться за счет новых подводных лодок SSN-AUKUS, сообщило британское правительство.

В понедельник "премьер-министр объявит, что флот атомных подводных лодок Великобритании с обычным вооружением будет значительно расширен, будет построено до 12 новых лодок SSN-AUKUS", - говорится в сообщении на правительственном сайте.

В нем приводятся слова министра обороны страны Джона Хилли, который заявил: "В настоящее время Великобритания намерена эксплуатировать 7 ударных подводных лодок класса Astute, которые с конца 2030-х годов будут заменены увеличенным флотом до 12 подводных лодок SSN-AUKUS".

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности - AUKUS. Затем участники AUKUS обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок.

Великобритания ВМС
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