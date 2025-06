Фондовые индексы США завершили торги среды без единой динамики

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять сессий. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам третьей сессии подряд и достигли максимумов с конца февраля, сообщает MarketWatch.

Негативное давление на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года.

Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тыс. с ранее объявленных 62 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

"Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение до 52 пунктов.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, меньше - об ослаблении. ISM Services опустился ниже данной отметки впервые с июня 2024 года.

Котировки акций Dollar Tree упали на 8,4%. Оператор сетей магазинов фиксированных цен в первом финквартале, который завершился 3 мая, увеличил чистую прибыль на 14%, выручку - на 11%. Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка от продолжающихся операций в текущем фингоду составит $18,5-19,1 млрд. Аналитики в среднем оценивали данный показатель в $19,58 млрд.

Цена бумаг CrowdStrike снизилась на 5,8%. Работающая в сфере кибербезопасности компания завершила первый финквартал (февраль-апрель) с чистым убытком против прибыли за аналогичный период годом ранее. Также она дала прогноз выручки на текущий период в диапазоне $1,14-1,15 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидают $1,16 млрд.

Акции Tesla подешевели на 3,6%, Boeing Co. - на 0,7%, Johnson & Johnson, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. - на 0,8%, Apple Inc. - на 0,2%.

Кроме того, снизилась стоимость представителей нефтегазовой отрасли, включая ConocoPhillips - на 2,2%, Chevron Corp. - на 1,6%, Exxon Mobil - на 1,5%, Phillips 66 - на 3%, ONEOK Inc. - на 3,3%, Marathon Petroleum - на 3,1%.

Между тем котировки акций Alphabet Inc. выросли на 1,1%, Merck & Co. - на 1,5%, Amazon.com Inc. - на 0,7%, Nike Inc. и Visa Inc. - на 0,6%, Nvidia Corp. - на 0,5%.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise подорожали на 0,9%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг во втором финансовом квартале (февраль-апрель) получил чистый убыток, но дал сильный прогноз на текущий период.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 91,9 пункта (на 0,22%) и составил 42427,74 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 0,44 пункта (на 0,01%) - до 5970,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 61,53 пункта (на 0,32%) и завершил сессию на отметке 19460,49 пункта.