Поиск

Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали следующую дату заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), оно запланировано на 28-29 мая 2026 года, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 28-29 мая в Астане", - сказал он, выступая в воскресенье на расширенном заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге.

В 2026 году председательство в ЕАЭС перейдет от Белоруссии к Казахстану.

ЕАЭС Казахстан Касым-Жомарт Токаев Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Военные США преследуют нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане

В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });