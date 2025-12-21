Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали следующую дату заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), оно запланировано на 28-29 мая 2026 года, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 28-29 мая в Астане", - сказал он, выступая в воскресенье на расширенном заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге.

В 2026 году председательство в ЕАЭС перейдет от Белоруссии к Казахстану.