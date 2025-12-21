В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российское судно Adler, стоявшее на якоре у города Хёганэс, задержано в ночь на воскресенье для досмотра шведской таможней и береговой охраной, сообщает портал шведского телевидения SVT.

"Инспекция судна продолжается утром воскресенья и, по словам пресс-секретаря шведской таможни Мартина Хёглунда, высадка на борт проходила спокойно", - отмечает издание.

Судно вышло из порта Бронка близ Санкт-Петербурга четыре дня назад. Оно шло через пролив Эресунд, когда в ночь на субботу произошла поломка двигателя. После подачи сигнала бедствия в субботу утром контейнеровоз встал на якорь у полуострова Скон на юго-западе Швеции.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС, пишет SVT.