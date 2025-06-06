Mazda отзывает более 171 тыс. автомобилей в США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Японская Mazda отзывает более 171 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Речь идет о машинах 2024-2025 годов выпуска, включая некоторые модели CX-30 и Mazda 3 с продвинутыми модулями датчиков подушек безопасности, которые могут выдать ошибку и деактивировать подушки в связи с низким зарядом аккумулятора.

В результате подушки могут не раскрыться в случае ДТП.

Дилеры бесплатно перепрограммируют модули или заменят их.