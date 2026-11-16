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Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа назначена на 19 ноября в госрезиденции лидера КНР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Встреча российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне назначена на 14:30 по местному времени (09:30 по Москве) в четверг в государственной резиденции лидера Китая, сообщили в Кремле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник на брифинге в Москве сообщил журналистам о программе Путина на саммите АТЭС, а также о контактах, которые у российского лидера пройдут на "полях" этого мероприятия.

"Самое, наверное, забойное мероприятие, это мероприятие запланировано на 14:30, то есть трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина", - сообщил Ушаков.

Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая запланирована на 19 ноября на "полях" саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Си Цзиньпин Юрий Ушаков Китай Дональд Трамп Владимир Путин
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