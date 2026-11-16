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ЕС ввел санкции против компаний, связанных с перевозкой и торговлей нефтью РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в санкционный список ряд компаний, связанных с морской перевозкой российской нефти и нефтепродуктов, их торговлей и финансированием таких операций, а также физических лиц, имеющих отношение к этой деятельности.

Согласно соответствующему документу ЕС, в числе включенных в список компаний: Lidoil DMCC, Spikoil DMCC, Tongoil DMCC, Lead Capital LLC, Lynx Ship Management FZCO, Serpentine Marine SPC, Stalwart Shipmanagement FZCO, Grace Shipmanagement FZCO, Greenlight Shipmanagement FZCO, Cariba Carriers Ltd, Nitara Carriers Ltd и Legacy Marine.

Также под санкции попала North Fleet Ltd, которая владеет судами и эксплуатирует их для перевозки российского сырья, в том числе с использованием схем перевалки с судна на судно. В список включена и Prospect International Shipping Limited - акционер Citrine Marine SPC, владеющей танкерами.

В обосновании санкций в отношении ряда судоходных и управляющих компаний Евросоюз указывает на перевозку российской нефти и нефтепродуктов, а также на применение нерегулярных и сопряженных с повышенным риском практик.

Ограничения также затронули компании, участвующие в покупке и торговле российскими нефтересурсами. В их числе зарегистрированные в ОАЭ Amur Investments Limited, Barrelion Trading FZCO и Imperium Trading FZE, а также гонконгская Guron Trading Limited. В санкционный список включены эмиратские Linglong Trading Group FZE и Trade X Middle East FZCO. В документе говорится, что Linglong Trading Group в 2025 году обеспечила почти две трети экспорта сырой нефти из ОАЭ и связана с азербайджанскими трейдерами Этибаром Эйюбом и Тахиром Гараевым. Trade X Middle East, согласно обоснованию ЕС, занимается оптовой торговлей, экспортом и импортом нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

ЕС также указала в санкционном списке российскую страховую JSC Balance Insurance, которая страховала танкер Garuda, перевозивший российскую нефть.

Среди физических лиц в документе названы Игорь Конфино, Даниил Мосин и Сергей Гриб. По оценке Евросоюза, первые два управляют White Agate Marine SPC, Serpentine Marine SPC и Citrine Marine SPC, которые являются зарегистрированными владельцами нескольких судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Гриб, согласно обоснованию ЕС, владеет российскими Omega Energy и Legacy Marine. Первая занимается торговлей нефтепродуктами, вторая управляет судами.

ЕС
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