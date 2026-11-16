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Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу снизились

Dow Jones слабо вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу снизились
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

S&P 500 и Nasdaq снизились под давлением акций технологических компаний из-за скандала в Nvidia Corp., тогда как Dow Jones слабо увеличился.

Акции Nvidia за день подешевели на 2%. При этом по итогам недели чипмейкер потерял около 13%, продемонстрировав снижение шестую неделю подряд - самый длительный период падения с октября 2012 года. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан ушел в отставку вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Котировки бумаг других представителей отрасли также снизились: Advanced Micro Devices - на 8,8%, Broadcom - на 4,8%, Intel Corp. и Micron Technology - на 2,5%, Texas Instruments - на 2,8%, Marvell Technology - на 4,7%, Sandisk - на 5,6%, Western Digital - на 5%.

Цена акций Cisco Systems Inc. упала на 6,2%. Финпоказатели производителя сетевого оборудования в первом финквартале (закончился 24 октября) оказались лучше ожиданий экспертов, но прогноз прибыли на текущий период разочаровал инвесторов.

Applied Materials в четвертом финквартале (завершился 25 октября) увеличила выручку и чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили расчеты аналитиков. Тем не менее, бумаги одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов подешевели на 2,7%.

Акции Tesla потеряли в цене 1,8%, Amazon.com Inc. - 0,3%, Alphabet Inc. и 3M Co. - 1%.

Аналитики BofA Global Research заявили, что теперь ожидают повышения Федеральной резервной системой процентной ставки еще на 25 базисных пунктов в январе 2027 года в дополнение к ранее прогнозировавшимся подъемам в декабре и марте. Пересмотр последовал за публикацией в четверг индекса потребительских цен (CPI) за октябрь, который оказался выше предположений, что усилило ожидания дальнейшего роста стоимости заимствований.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид в ходе мероприятия в выходные сказал, что инфляция в стране находится "на некомфортном уровне, превышая целевой показатель в 2%, и движется в неверном направлении".

Между тем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в октябре увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, тогда как опрошенные Trading Economics в среднем предполагали подъем на 0,4%.

Котировки акций Cerebras взлетели на 11,2%. Разработчик ИИ-чипов и оператор дата-центров в третьем квартале получил рекордную выручку, причем базовый показатель оказался лучше ожиданий рынка. Также компания улучшила прогноз выручки на 2026 год.

Бумаги нефтепроизводителей подорожали, в том числе Chevron Corp. - на 1,6%, ExxonMobil и Marathon Petroleum - на 0,4%, ConocoPhillips - на 1,6%.

Цена акций Microsoft Corp. выросла на 0,2%, несмотря на сообщения о масштабном сбое в сервисах компании, включая Outlook, Teams и Copilot, который коснулся миллионов клиентов и затронул ряд сторонних сервисов, интегрированных с ее продуктами.

Стоимость Coca-Cola Co. поднялась на 1,9%, Walmart Inc. - на 1,5%, Procter & Gamble Co. - на 1,1%, International Business Machines - на 1%, Apple Inc. - на 0,4%, Global Payments - на 4,2%, Airbnb - на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 50,46 пункта (на 0,1%) и составил 52347,55 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 30,73 пункта (на 0,4%) - до 7561,67 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 229,82 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 25136,27 пункта.

В целом за прошедшую неделю Dow Jones вырос на 2,1%, S&P 500 - на 2,5%, Nasdaq - на 2,3%.

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