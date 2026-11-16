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Что случилось этой ночью: понедельник, 16 ноября

Прибытие авианосца Theodore Roosevelt на Ближний Восток, пожар в Патонге на Пхукете, победа Мирры Андреевой в финале Итогового турнира WTA

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Китая подтвердил, что трехсторонняя встреча лидеров КНР, России и США состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне.

- Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования ВС США, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Александр Стояногло и Федор Гагауз.

- Лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому запретили выезжать из Молдавии в течение пяти лет. 4 ноября Владимир Путин в Кремле вручил политику орден Почета, что вызвало критику со стороны Кишинева.

- Ракета-носитель консорциума United Launch Alliance столкнулась с аномалией через 10 минут полета и не смогла вывести на орбиту 40 интернет-спутников Amazon.

- В результате пожара в курортном районе Патонг на Пхукете погибли 11 человек, 16 получили ранения. Пожар возник в пункте проката мотоциклов и распространился на соседние дома.

- С полуночи на подлете к Москве сбили 57 беспилотников. Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживали рейсы в режиме согласования.

- Мирра Андреева победила Элину Свитолину в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

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