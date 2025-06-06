США ввели санкции против иранской сети по отмыванию денег

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские власти ввели ограничительные меры против десяти физических и 27 юридических лиц, связанных с иранской сетью по отмыванию денег для финансирования ядерной программы страны, сообщается в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC вводит санкции против более 30 людей и организаций, связанных с иранскими братьями Мансуром, Насером и Фазлолой Заррингаламами, которые коллективно отмывали миллиарды долларов...", - говорится в заявлении.

По данным OFAC, власти Ирана используют эту сеть, чтобы обходить санкции и перенаправлять деньги от продаж нефти и нефтехимических продуктов на финансирование ядерной и ракетной программ.

Санкции коснулись людей и компаний из Ирана, ОАЭ и Китая (Гонконг).