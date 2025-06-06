Сийярто обсудил с вице-премьером РФ Новаком поставки энергоресурсов в Венгрию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудил по телефону ход поставок российских нефти и газа с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Обсудил с вице-премьером России Александром Новаком состояние сотрудничества наших стран в сфере энергетики. Мы констатировали, что нефть и газ из РФ поступают в Венгрию без перебоев. За это я выразил благодарность", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Сийярто отметил, что Россия - ключевой партнер Венгрии в сфере энергетики, "причем даже не по политическим, а по географическим причинам".