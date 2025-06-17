Президент Узбекистана отправился в Астану для участия в саммите "Центральная Азия - Китай"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в столицу Казахстана во вторник для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 17 июня посетит с рабочим визитом город Астану для участия во втором саммите в формате "Центральная Азия - Китай", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие главы государств региона и председатель КНР Си Цзиньпин. Будут рассмотрены воп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​росы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам планируется принять совместные документы.

На полях саммита президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с председателем Китая.

Первый саммит в этом формате состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.