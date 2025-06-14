Запуск корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС состоится не ранее 19 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space планируется не ранее 19 июня, сообщило в субботу NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX первоначально должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам, из-за непогоды, а также обнаруженной в ходе статического испытания утечки жидкого кислорода в носителе.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌рии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.