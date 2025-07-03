Обнаружен третий межзвездный объект в Солнечной системе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Астрономы зафиксировали открытие третьего межзвездного объекта в Солнечной системе, следует из данных Центра малых планет в четверг.

"Новый кандидат в околоземные объекты A11pl3Z был обнаружен обсерваторией ATLAS в Чили", - говорится в сообщении.

Из данных следует, что объект был обнаружен на четырех снимках, сделанных 1 июля. Ученые дали ему еще одно название - 3I/Atlas. Они также проведут дополнительные наблюдения для уточнения орбиты.

"Поступают предварительные сообщения о кометной активности с незначительной комой (туманная оболочка вокруг ядра кометы - ИФ) и коротким 3-дюймовым хвостом под позиционным углом 280 градусов", - отмечается в сообщении.

По официальным данным, ранее было известно о двух подобных объектах: 1I/Оумуамуа, открытый в 2017 году, и комета 2I/Борисова, обнаруженная в 2019-2020гг.

Межзвёздный объект - это объект, который находится в межзвёздном пространстве и не имеет гравитационной связи ни с одной звездой.

В НАСА сообщили, что комета не представляет угрозы для Земли и будет находиться на расстоянии около 240 миллионов км.

"В настоящее время она находится на расстоянии около 4,5 астрономических единиц (около 416 миллионов миль или 670 миллионов км) от Солнца", - говорится в сообщении.